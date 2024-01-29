Турция ожидает визит Путина в феврале

В Турции рассказали, когда президент России Владимир Путин может посетить страну. Как отметил источник в Анкаре в интервью РИА Новости , визит российского лидера может состояться в феврале. Он отметил, что ситуация все равно будет зависеть от графиков Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин заявлял, что у него в планах — провести встречу с Эрдоганом в начале 2024 года. Встретиться ранее лидеры двух государств не могли из-за расписание президента Турции. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о встрече лидеров Кремль сообщит дополнительно.

«Идет согласование по дипломатическим каналам», — отметил собеседник агентства.

Путин и Эрдоган последний раз встречались в начале сентября 2023 года. Тогда турецкий лидер приехал в Сочи, где встретился с российским коллегой. Стороны обсудили дипломатические отношения, сотрудничество между странами, а также вопрос, связанный с зерновой сделкой.

Ранее мы сообщали, что турецкие банки ввели ограничения на денежные переводы, связанные с Россией. Отмечалось, что такие меры связаны с санкциями США в отношении Москвы.