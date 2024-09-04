Турция подала заявку на участие в БРИКС на полноценной основе

«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — говорится в сообщении.

Недавно агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Анкара официально подала заявку на вступление в БРИКС. По данным агентства, Турция стремится таким образом усилить свое влияние на мировой арене и наладить новые связи за пределами привычных западных союзников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заинтересованность Турции в членстве в БРИКС.

Египетские аналитики полагают, что желание Турции вступить в БРИКС продиктовано стремлением Анкары сохранить баланс между западными и восточными направлениями, а также решить экономические трудности без зависимости от Запада.

«Желание Турции присоединиться к блоку БРИКС и подать заявку на присоединение к странам этого восточного блока проистекает из попыток (Реджепа Тайипа. — прим.ред.) Эрдогана сбалансировать внешние и политические отношения между Западом и крупными державами Востока», — сказал бывший помощник министра иностранных дел Египта, посол Хусейн Хариди.

При этом Хариди подчеркнул, что участие в БРИКС не требует от Турции выхода из НАТО. Он отметил, что Турция стремится расширить свои международные альянсы и укрепить связи с растущими державами на фоне напряженных отношений с Западом, особенно учитывая медленный прогресс в переговорах по ее вступлению в ЕС.

«Заявка Турции на присоединение (к БРИКС. — прим.ред.) проистекает из ее замечательных отношений с «Восточной осью», а именно — сближения с Китаем и Россией, а также ее примирения с Египтом, и все они являются членами блока… Притом сохраняются спорные вопросы с западными державами, в первую очередь задержка с продлением соглашения о Таможенном союзе с Европейским союзом и вступлением Турции в союз», — сказал в свою очередь эксперт по Турции Карам Саид.

Он также отметил экономические трудности Турции и неспособность западных стран оказать необходимую помощь для их решения как одну из главных причин, по которым Анкара решила вступить в БРИКС, подчеркнув, что эта организация предоставляет своим участникам множество преимуществ без политических условий.

«Анкара проводит более прагматичную внешнюю политику и придерживается баланса по ряду вопросов: поддерживает Украину, а также отвергает западные санкции в отношении России и также пытается договориться с Москвой в разрешении сирийского кризиса, но, с другой стороны, сохраняет замечательное сотрудничество с США и западными державами по некоторым региональным вопросам, будь то израильская война в секторе Газа или кризис в Ливии», — добавил Саид.

С 1 января Россия возглавила БРИКС на ближайший год. Этот период начался с принятия новых членов в группу: помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, теперь в нее входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По заявлению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатываются критерии для новой категории стран-партнеров. Ожидается, что эти критерии и список стран, которые могли бы стать партнерами, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС на саммите в Казани в октябре.

Вступление Турции в БРИКС — это хороший знак, что организации, альтернативные западным союзам, становятся все более значимыми, считает депутат Госдумы Мария Бутина.

«Вступление Турции в БРИКС — хороший знак того, что альтернативные западноориентированным союзам организации набирают вес. Это также показывает, что Турция играет сразу несколько шахматных партий — с Востоком и с Западом одновременно, ведь об одновременном выходе страны из альянса НАТО речи нет», — заявила она.

При этом, по словам Бутиной, правильнее рассматривать планы Турции относительно БРИКС как усилие на укрепление не столько пророссийских сил, сколько многополярности мира и реализации суверенной внешней политики различными странами.

«В этом, собственно, и есть суть многополярности — сильные игроки могут договариваться на разных площадках. Мир к этому и движется, причем семимильными шагами», — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что малайзийский премьер заявит на ВЭФ о намерении вступить в БРИКС.