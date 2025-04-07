Турция приостановит экспорт лимонов из-за холодов и внутреннего спроса

Турция с 8 апреля временно прекратит экспорт лимонов в связи с ухудшением погодных условий и резким увеличением спроса на цитрусы внутри страны. Об этом сообщило издание Ikha со ссылкой на Министерство торговли республики.

В ведомстве уточнили, что речь идет о заморозках, зафиксированных в южных провинциях Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости принятое решение может быть пересмотрено.

Турция поставляет наибольшее количество цитрусовых за границу в виде лимонов и мандаринов. Все это составляет около 70% от общего объема экспорта. На втором месте находятся апельсины, которые занимают 15% в структуре экспорта. Россия традиционно является одним из ведущих импортеров турецких лимонов.

Как ранее сообщила Государственная метеорологическая служба Турции, в республику через Балканы пробралась холодная волна, принесшая снег в несколько провинций.

Сообщалось, что снегопады ожидаются в районе Фракии, расположенной недалеко от границы с Грецией. Другие регионы страны также ожидают похолодание и сильные дожди.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Коджаэли 648 человек отравились куриной шаурмой.