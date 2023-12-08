Турция призвала объединиться с Россией и Сирией в борьбе с терроризмом

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил о необходимости создания военного формата «Турция – Россия – Сирия» в целях борьбы с терроризмом на севере сирийского государства. В интервью РИА Новости он отметил, что такие действия помогут в том числе разрешить конфликт в секторе Газа.

«Это будет самой лучшей поддержкой палестинскому движению и противовесом американской экспансии региона. Будет открыт фронт против США и сионизма. Этот формат стал необходимостью. Это разрушит американские планы и обеспечит территориальную целостность Сирии», – сказал Перинчек.

Партия «Родина» – движение левого толка, стоящее на позициях первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. Партия преследует антизападную и антиамериканскую риторику, а также считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, которая была создана в 1919 году. «Родина» не представлена в парламенте Турции, однако имеет большое влияние в стране, особенно в регионах.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается с 7 октября 2023 года. Он обострился после того, как боевики палестинской группировки ХАМАС выпустили по Израилю порядка пяти тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу в государство.

С конца октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проводить наземную операцию, штурмуя объекты в палестинском анклаве.

Ранее мы сообщали, что Россия направила спецборт МЧС с гуманитарной помощью. Самолет вылетел в Египет. Всего, по данным ведомства, РФ передала жителям Газы больше 288 тонн помощи в виде еды, воды, одежды.