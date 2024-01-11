Турция, Румыния и Болгария создадут противоминную группу в Черном море

Представители Министерств обороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании для создания специальной противоминной военно-морской группы в акватории Черного моря. Об этом в четверг, 11 января, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Болгарии.

Документ был подписан сторонами в Стамбуле. Его теперь должны одобрить правительства трех государств. Группа будет носить название МСМ Black Sea.

«От имени правительства Республики Болгария меморандум подписал заместитель министра обороны Атанас Запрянов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается в сообщении ведомства, работы планируют проводить в территориальных водах Турции, Болгарии и Румынии в их исключительных экономических зонах.

По информации турецкой газеты Hürriyet, меморандум был подписан министром обороны Турции Яшар Гюлер и его румынским коллегой Ангелом Тылвэром. Отмечалось, что документ преследует цель обеспечить безопасность судоходства в водах Черного моря.

После начала специальной военной операции РФ на Украине в Черном море участились случаи дрейфующих украинских мин. В 2022-м и 2023-м годах появлялась информация, что противокорабельные мины прибивало к побережью Грузии и Крыма.

Ранее мы сообщали, что президент Эстонии Алар Карис выступил против ограничения поставок западного оружия Украине, а также поддержал удары ВСУ по территории России.