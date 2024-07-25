Италия не хочет отправлять военных инструкторов на Украину

Италия высказывается против отправки западных военных инструкторов на Украину, а также выступает за привлечение России к будущим мирным переговорам. Такое мнение выразил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни, во время заседания местного парламента.

Он отметил, что к столу переговоров Россию можно привести, продолжая поддерживать Киев и местную оборону. С его же слов, главы стран Евросоюза готовы не прекращать работу для достижения «справедливого мира на Украине». При этом, следует предпринять действия, которые в перспективе помогут укрепить канал диалога. Таяни также отметил, что на конференции в Швейцарии увидел готовность Украины привлечь к будущим переговорам Россию.

Ранее сообщалось о том, что в 90 миллиардов долларов оценивается объем помощи, полученный Украиной с 2022 года. В текущем году эта цифра вырастет еще практически наполовину.