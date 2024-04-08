Турция введет с 20 апреля визовый режим для граждан Таджикистана

5 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, запрещающий гражданам Таджикистана въезжать на территорию республики без визы. На что в Душанбе отреагировали мгновенно, пригрозив зеркальным ответом на подобные недружественные действия со стороны Анкары.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую дипмиссию в Душанбе, с 20 апреля Турция введет визовый режим для граждан Таджикистана. Исключения будут сделаны лишь тем, кто использует турецкую территорию в качестве документально подтвержденного транзита в третьи страны.

«До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы», – приводится в публикации.

В посольстве Турции пояснили, что турецкую визу в виде наклейки в паспорт все желающие посетить республику смогут оформить как в Душанбе, так и в других турецких консульствах по всему миру.

Ране мы сообщали, что турецкие власти отменили безвизовый въезд в страну для граждан Таджикистана.