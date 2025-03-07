Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 млн рублей

Полиция Турции выдала РФ гражданина, который обвиняется в хищении более 53 млн руб. в Приморье, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, мужчина находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что в период с 2016 по 2017 годы россиянин организовал изготовление и подачу поддельных документов в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В результате его преступной деятельности было похищено значительное количество средств.

В феврале 2019 года в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Когда мужчина узнал об уголовном преследовании, он решил скрыться за пределами России.

В начале 2025 гражданин РФ был задержан в Турции. В аэропорту Стамбула представители правоохранительных органов республики передали его сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России. Сейчас экстрадированный находится на территории РФ, где ему предстоит ответить за свои действия в суде.

Ранее сообщалось, что в Красногорске задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 500 тыс. рублей.