Эйфелевы шашни: лидеры ЕС не смогли создать в Париже «антитрамповскую коалицию»

В ходе экстренного саммита Европейского союза, состоявшегося в Париже 17 февраля, не было принято никаких решений по ситуации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем выступлении перед репортерами, которое было опубликовано на странице канцелярии в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

При этом поляк поспешил выкрутиться, пояснив, что экстренные саммиты якобы и не созываются для принятия каких-либо судьбоносных решений.

В столице Франции прошла встреча, организованная по инициативе президента Эммануэля Макрона. В ней приняли участие лидеры Франции, Польши, Испании, Нидерландов, Германии, Италии, Великобритании и Дании. Также на встрече присутствовали представители институтов Европейского союза и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Целью встречи было обсуждение мер, которые Европейский союз может принять для обеспечения безопасности Украины.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — прокомментировал Туск итоги саммита представителям СМИ.

Ранее агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз готовит в отместку Трампу свой пакет военной помощи Киеву.