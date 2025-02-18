«ТВ Центр» оштрафовали за распространение идеологии ЛГБТ среди несовершеннолетних

Таганский суд Москвы вынес решение о штрафе в размере 1 млн рублей для телеканала «ТВ Центр» за распространение идеологии ЛГБТ*-идеологии среди детей и подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«ТВ Центр» признали виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Эта статья устанавливает ответственность за распространение информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или может вызвать желание сменить пол.

Санкции по указанной статье включают штрафы до четырех миллионов рублей, а также возможность приостановления деятельности медиаресурса на срок до 90 суток.

В ноябре Верховный суд РФ объявил экстремистской организацией и запретил «международное общественное движение ЛГБТ». Этим решением суд удовлетворил иск Министерства юстиции РФ.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ проверит продавца из магазина известной российской сети розничных продуктовых магазинов, похожего на трансгендера.

*запрещенная в РФ экстремистская организация.