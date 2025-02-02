Генпрокуратура проверит «Пятерочку» из-за продавца с внешностью трансгендера*

На видео, которое было опубликовано в интернете, запечатлен момент, произошедший несколько дней назад во Владимире. Мужчина вошёл в магазин «Пятерочка» и увидел там молодого человека с длинными рыжими волосами и макияжем, который стоял за кассой.

Как передает Mash, клиент, увидев продавца, включил камеру и начал выражать недовольство его внешним видом, а в конце призвал отправиться на специальную военную операцию.

Видеозапись была опубликована в социальных сетях и привлекла внимание активистов, которые направили жалобу в Генеральную прокуратуру. Они потребовали от X5 Group объяснить, почему на работу был принят такой необычный сотрудник.

Теперь компетентным специалистам предстоит провести расследование этого инцидента.

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* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России