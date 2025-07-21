Творческие коллективы Таллина потребовали сохранить Центр русской культуры

В Таллине разгорается конфликт вокруг будущего Центра русской культуры (ЦРК). Как сообщает телерадиокомпания ERR, руководители 15 творческих коллективов направили обращение городским властям с просьбой не принимать поспешных решений и сохранить это уникальное культурное пространство.

Как отмечают представители этих коллективов, планируемое объединение ЦРК с центром «Котел культуры» может преследовать коммерческие, а не культурные цели.

Авторы обращения подчеркивают, что власти до сих пор не вступили в диалог с представителями творческих сообществ, несмотря на их неоднократные попытки обсудить ситуацию. Они опасаются, что ликвидация ЦРК приведет не только к потере важного очага русской культуры, но и к дальнейшей маргинализации русскоязычного населения Эстонии.

Решение о дальнейшей судьбе ЦРК должно быть принято 21 июля. Ранее, 3 июня, ERR сообщала, что городские власти одобрили переименование ЦРК в культурный центр «Мере» и его передачу другому учреждению.

В апреле портал Delfi сообщал о демонтаже советской символики с фасада здания. Впервые о возможном закрытии ЦРК заговорили еще в январе 2025 года, что вызвало волну беспокойства среди местных жителей и деятелей культуры.

Ранее сообщалось, что Эстония пригрозила блокировкой санкций Европейского союза (ЕС) против России.