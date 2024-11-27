TWSJ: советника Трампа Эпштейна отстранили от встреч команды из-за скандала со взятками
Фото: [pxhere.com]
Советник Дональда Трампа, Борис Эпштейн, оказался в центре скандала, что привело к его отстранению от встреч. Эпштейна подозревают в вымогательстве средств у кандидатов, которые стремятся занять должности в новой администрации.
По просьбе избранного президента, команда Трампа начала внутреннее расследование относительно действий Эпштейна. Сам он отверг все обвинения, назвав их ложными и направленными на его дискредитацию. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на американское издание.
Адвокаты Трампа пытаются выяснить, действительно ли Эпштейн пытался извлечь финансовую выгоду из своего влияния. В частности, стало известно, что он предлагал кандидату на пост министра финансов Скотту Бессенту платить ему не менее $30 тыс. в месяц.
Ранее Трамп и Байден подписали официальный меморандум о передаче власти.