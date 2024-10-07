TWZ: обломки сбитого российского БПЛА «Охотник» станут ценной находкой

Накануне в Часовом Яре потерпел крушение беспилотник-невидимка «Охотник». Как писали зарубежные военные обозреватели, его сбил истребитель Су-57.

«Его обломки могут стать важной разведывательной находкой», — написал Роговей.

С-70 «Охотник» (S-70 Okhotnik (Hunter)) — это российский тяжелый ударный БПЛА. Он разработан ТУБПЛА — «Компанией «Сухой». Как отметил Роговей, «Охотник» способен выполнять ударно-разведывательные миссии как в полностью, так и в частично автономном режиме. Также этот новейший российский дрон использует стелс-технологии и может участвовать в воздушных боях, подобно истребителю.

Аналитик указывает, что сбитый БПЛА напоминает образец, который был представлен еще в 2019 году. Автор уверяет, что утечка значительных компонентов Су-57 в западную разведку станет серьезным событием.

Ранее о сбитом беспилотнике «Охотник» сообщил военкор Александр Коц. По его словам, ВСУ сбили ударный дрон под Константиновкой.