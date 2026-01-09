«Ты будешь рыдать и молить о прощении»: Адам Кадыров пригрозил Зеленскому из-за слов о похищении его отца

Поводом для такой реакции стали слова украинского президента, сказанные 7 января. Комментируя операцию американских военных в Венесуэле, Зеленский в иносказательной форме призвал к аналогичным действиям против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, отца Адама Кадырова.

«Мы найдем тебя везде и это только вопрос времени. <...> И привезем тебя сюда, в Грозный. Не как президента, а как военного преступника. И ты будешь стоять не на сцене, а на земле, которую пытался оскорбить. Ты будешь рыдать и выть, целовать сапоги и молить о прощении», — написал сын чеченского лидера.

Данный словесный обмен является частью продолжающейся риторической конфронтации между украинскими и чеченскими официальными лицами на фоне СВО. Зеленский же еще 7 января призывал США высадить десант в Чечне для того, чтобы «захватить Кадырова».

