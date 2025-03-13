«Ты скотина, Саша»: главу Казачьей Локни обвинили в бегстве при вторжении ВСУ

Житель села Казачья Локня под Суджей обвинил главу сельсовета Александра Шкляева в бездействии и бегстве в момент вторжения ВСУ, сообщила «Лента.ру».

По словам местного жителя, Шкляев не только не предупредил население о приближении украинских боевиков, но и не организовал эвакуацию. Вместо этого он просто вывез личное имущество и уехал сам.

«Ты скотина, Саша, ты убежал. Нанял ребят, и они твое богатство вывозили, бесстыжий. (...) Ты как крыса проехал по нашей улице, даже нам не сказал, что зашли украинцы», — обратился мужчина к Шкляеву.

Жители села выразили недовольство его поведением, отметив, что он, по сути, оставил людей без информации и поддержки в критический момент.

11 марта ВС РФ взяли под полный контроль село Казачья Локня в Курской области. Масштабное наступление российской армии в регионе началось в первых числах марта. По состоянию на вечер 12 марта, ВС России освободили около 86% территории, захваченной ВСУ в августе 2024 года.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в панике покинули Суджу при наступлении ВС России.