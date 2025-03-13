Украинских военных охватила в Судже паника, после чего они в спешном порядке начали отступать из Курской области в сторону Сум. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова.

Офицер заявил, что неприятель спешно ретируется из Суджи и покидает территорию России. Подобные тенденции наблюдаются на всех участках кроме тех, где украинские военные прикрывают отступающих.

«В принципе, отовсюду мы фиксируем, как противник убегает, бросая и технику, и оснащение, и вооружение, и пытается выбраться в направлении Сум», — сообщил Алаудинов.

По словам офицера, когда украинские военные начали убегать, в городе и рядом с ним возникла серьезная паника. Он также подчеркнул, что в настоящее время обстановка в Курской области хорошая. Подобным образом ситуация складывается по причине операции «Поток», из-за которой украинские военные «посыпались» во всем регионе.

Кроме того, Алаудинов сообщил о том, что на данный момент сложно сказать о наличии следов наемников, так как в плен из них никто не попал, и высказал мысль об их более раннем побеге из Курской области.

Ранее стало известно, что жителя Малой Локни украинские военные чуть не расстреляли из-за спора об Украине.