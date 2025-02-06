CNN: 40 тыс. госслужащих США согласились уволиться по собственному желанию

Более 40 тыс. государственных служащих согласились на предложение администрации президента США Дональда Трампа покинуть свои должности по собственному желанию с получением выходного пособия на восемь месяцев. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источник в Белом доме.

Примерно 2 млн госслужащих получили такое предложение. В кабинете министров образования отметили, что это соглашение может быть отменено властями США в одностороннем порядке, как сообщает телеканал NBC. В текст соглашения будет включено положение, согласно которому сотрудники отказываются от любых юридических претензий.

Еще 23 января стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения до 50 тыс. американских госслужащих. Он заявил тогда, что система представляет собой чрезмерно разросшийся бюрократический механизм, который остался в наследство от предыдущего президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что ЦРУ предложило всем своим сотрудникам возможность добровольного увольнения с выплатой компенсации, эквивалентной их зарплате за восемь месяцев.