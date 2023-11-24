«Тысячи детей лежат искалеченными на улицах Газы»: политолог призвал всех разорвать дипломатические отношения с Израилем

Армия Израиля не допустит возвращения жителей сектора Газа на север анклава, об этом завил представитель ЦАХАЛ в эфире израильского телеканала. Ранее СМИ сообщили, что, несмотря на перемирие, военные Израиля открыли огонь по палестинцам, которые пытались вернуться домой. Семеро получили ранения.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, как подобное поведение отразится на сделке с ХАМАС по возвращению заложников, а также объяснил, что может заставить Израиль прекратить расстрел мирных жителей.

По его словам, Израиль ведет политику геноцида в Газе.

«Вопрос «Зачем это было сделано» уже стал риторическим. Для Израиля это удобная тактика: люди, когда ведутся боевые действия, уезжают подальше от них. Израиль соглашается на перемирие, люди начинают стягиваться назад, и тут Израиль бьет по этим колоннам людей», — объяснил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его мнению, сделка по освобождению всех заложников не состоится.

«Думаю, что сделка по освобождению заложников будет аннулирована и инициатором этого станет ХАМАС. Однако обратная сторона медали в том, что если ХАМАС пойдет на такой шаг или, не дай Бог, казнит заложников, то Израиль еще больше придет в ярость и начнет разносить Газу в пух и прах», — пояснил Разгуляев.

Политолог убежден, что Израилю никто не указ.

«Хватит ссылаться на давление мирового сообщества. Нужно всему миру разорвать с ним все торговые и дипломатические отношения. Не бояться его европейских покровителей и Штатов. Тысячи детей, женщин, мужчин и стариков лежат искалеченными на улицах Газы, остальную часть собирают по кускам», — добавил эксперт.

Ранее мы сообщали, что в секторе Газа вступило в силу перемирие.