Среди участников республиканской партии в Сенате американского конгресса растут разногласия на фоне действий сенатора Томми Табервиля, который на протяжении нескольких месяцев не позволял утвердить кандидатов на высокопоставленные военные должности. О возрастающем количестве споров в партии на фоне вопросов американской нацбезопасности и ситуации на Украине рассказало информагентство Bloomberg .

Ряд сенаторов во главе с Джони Энрстом и Дэном Салливаном выступили с критикой действий Таббервиля, и заявили, что американские военные подвергают себя большим рискам по всему земному шару из-за конфликта в ближневосточном регионе, на Украине, и растущей напряженности между КНР и соседствующими государствами.

Дэн Салливан заявил, что политика Таббервиля в вопросе нацбезопасности Штатов является «самоубийственной», и только облегчает задачу для китайского председателя Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке продолжают набирать обороты. А объединяет их только одно — деньги Соединенных Штатов. Как долго Вашингтон сможет спонсировать вооруженные столкновения, и когда наконец в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».