У берегов Португалии захватили корабль с русским экипажем

Военнослужащие Военно-морских сил Испании и сотрудники Федерального бюро расследований США в нейтральных водах у берегов Португалии высадились на борт контейнеровоза Baltic Summer и задержали российских моряков. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Российское судно оттащили в порт Виго.

Силовики стали угрожать российскому экипажу подбросить запрещенные вещества, кроме того, они позволяли себе расистские шутки и угрожали морякам оружием.

Корабль шел из порта Пуэрто-Боливар (Эквадор) в Санкт-Петербург под багамским флагом. Силовики решили, что на корабле перевозят контрабандные товары из Южной Америки.

Как сообщает телеграм-канал Mash, российским морякам не предоставили возможность вызвать консула. Силовики сразу приступили к обыскам. Также они оказывали давление на капитана, чтобы тот поставил подпись на чистом листе.

Россиян насильно удерживали в порту трое суток. Однако никаких наркотических веществ на борту корабля так и не нашли. Всех 23 моряков должны отпустить в порт назначения.

Ранее сообщалось о том, что в Хабаровском крае пресекли попытку контрабанды рогов сайгака.