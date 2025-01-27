У берегов Португалии захватили корабль с русским экипажем
Корабль с русским экипажем захватили силовики из Испании и США
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Военнослужащие Военно-морских сил Испании и сотрудники Федерального бюро расследований США в нейтральных водах у берегов Португалии высадились на борт контейнеровоза Baltic Summer и задержали российских моряков. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.
Российское судно оттащили в порт Виго.
Силовики стали угрожать российскому экипажу подбросить запрещенные вещества, кроме того, они позволяли себе расистские шутки и угрожали морякам оружием.
Корабль шел из порта Пуэрто-Боливар (Эквадор) в Санкт-Петербург под багамским флагом. Силовики решили, что на корабле перевозят контрабандные товары из Южной Америки.
Как сообщает телеграм-канал Mash, российским морякам не предоставили возможность вызвать консула. Силовики сразу приступили к обыскам. Также они оказывали давление на капитана, чтобы тот поставил подпись на чистом листе.
Россиян насильно удерживали в порту трое суток. Однако никаких наркотических веществ на борту корабля так и не нашли. Всех 23 моряков должны отпустить в порт назначения.
Ранее сообщалось о том, что в Хабаровском крае пресекли попытку контрабанды рогов сайгака.