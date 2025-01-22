В Хабаровском крае пресекли попытку контрабанды рогов сайгака

Сотрудники таможенной службы в Хабаровском крае предотвратили попытку контрабанды рогов сайгака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных ФТС кадрах можно увидеть контейнеры с рогами данного животного, которые были спрятаны между бензобаком и передним колесом пассажирского автобуса.

Груз был обнаружен в ходе досмотра транспортного средства. В итоге было изъято 754 рога. Водитель утверждает, что он не владеет товаром и не знает, кто разместил рога в автобусе.

Таможенные органы оценили стоимость изъятого груза в 7 млн руб. В связи с находкой по части 1 статьи 226.1 УК (контрабанда частей и дериватов особо ценных диких животных) возбуждено уголовное дело.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дело возбуждено против лица, которое пока не установлено.

Ранее сообщалось, что в Москве таможенники нашли у двух иностранцев драгоценности на 22,5 млн руб.