У экс-председателя правительства РФ Касьянова могут отобрать квартиру в центре Москвы

У бывшего председателя правительства РФ Михаила Касьянова* возникли проблемы с его пятикомнатной квартирой в центре Москвы, которую он получил как служебное жилье в начале 2000-х годов.

По информации Mash, он стремится продать свои 427 «квадратом» за 700 млн рублей. Представители общественного движения «Ветераны России» считают, что на эти деньги Касьянов* продолжит комфортную жизнь в Прибалтике. Ранее именно общественники обратились в Генеральную прокуратуру с требованием вернуть имущество в пользу государства.

По данным Telegram-канала, квартира на Рочдельской улице удобно располагалась всего в десяти минутах ходьбы от работы в Белом доме. Формально жилье принадлежит Касьянову* и его супруге Ирине.

В 2022 семейная пара уехала из РФ и обосновалась в Латвии. В начале ноября квартира была выставлена на продажу, и потенциальным покупателям предлагали панорамный вид на центр столицы, здание правительства и высотку на Кудринской.

Среди особенностей жилья — камин на каждом этаже, круглосуточная охрана, отделка мрамором, дорогие персидские ковры, библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура требует изъять имущество экс-следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в РФ взятку.

*Министерством юстиции РФ внесен в реестр иностранных агентов.