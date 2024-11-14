Генпрокуратура требует изъять имущество экс-следователя Тамбиева, осужденного за крупнейшую в РФ взятку

Марат Тамбиев был ранее осужден за рекордную в истории РФ взятку. Теперь правоохранители потребовали конфисковать у него все имущество. Об этом сообщили «Ведомости».

Тамбиев работал следователем в СК РФ. Он был пойман на взятке, которая составляла более 1,5 млн долларов и 2718 биткоинов. За эти деньги он должен был смягчить меру пресечения для подследственных, а также не накладывать арест на их имущество. У него в ходе следствия уже были конфискованы биткоины на сумму в 24 млн руб.

Теперь же Генеральная прокуратура РФ выступила с ходатайством изъять остальное имущество: квартиру, два машино-места, а также два нежилых помещения, которые находятся в Подмосковье. Под конфискацию также должны подпасть два дорогих мотоцикла. Еще правоохранители требуют взыскать с Тамбиева 16 млн руб. в качестве эквивалента стоимости имущества, законность которого он не сумел подтвердить. Помимо этого, должны быть подвергнуты обеспечительному аресту активы как самого злоумышленника, так и его родственника.

Сам Тамбиев уже получил срок в 16 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Обвинитель при этом требовал назначить более суровое наказание в виде 20 лет колонии.