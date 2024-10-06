У короля Саудовской Аравии вновь диагностировали воспаление легких
Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд попал в больницу с воспалением легких
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У короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда вновь диагностировали воспаление легких, сообщило ТАСС со ссылкой на сообщение королевской канцелярии.
Отмечается, что политик на данный момент проходит медицинское обследование.
В мае 2025 гола стало известно, что в результате медицинского обследования у Салмана Аль Сауда обнаружили воспаление легких. Тогда королевская канцелярия сообщила, что врачи назначили политику лечение антибиотиками.
Также Аль Сауда поместили в больницу в Джидде. Король пожаловался на боль в суставах и высокую температуру.
Аль Сауда является королем Саудовской Аравии и верховным главнокомандующим всеми ВС государства с 23 января 2015 года. Он — самый старший сыном среди ныне живущих сыновей короля Абдул-Азиза.
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