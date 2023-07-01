«У нас есть ресурсы для захвата Харькова»: военный эксперт анонсировал сдвиг границы в сторону Украины

Бомбежки Белгорода и Курска со стороны украинских военных заставляют власти принимать серьезные решения. Недавно Владимир Путин предложил создать санитарную зону. О том, что это такое, и как дальше могут развиваться события, нам рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

По словам военного эксперта, у России еще есть до 150 тыс. человек свободного личного состава, которые не задействованы в боевых действиях, поэтому Москва вполне может начать боевые действия в Харькове. Тем более, что президент поставил вопрос о создании санитарной зоны в этом регионе, если не возобновятся обстрелы Белгородской и Курской областей.

«Санитарная зона — это сдвигание врага от границы на дистанцию дальности наиболее дальнобойных систем оружия, это порядка 150 км. А если речь идет о применении украинцами крылатых ракет Storm Shadow, то надо будет двигать на 300 км», — поясняет Сивков корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как считает Константин, российская армия изначально оставила Харьков не только лишь из-за отчаянного сопротивления украинцев. Здесь играли важную роль интересы коммерческого аммиакопровода Тольятти — Одесса — трубопровода, при помощи которого Россия перекачивает аммиак из России на экспорт.

«Эта труба идет через Харьковскую область. Я уверен, что в свое время Киев шантажировал нас этим аммиакопроводом. Надо четко понимать, что если мы боремся с врагом и одновременно с ним торгуем, то враг, конечно, будет выставлять в качестве условия торговли военно-политические требования», — убежден военный эксперт.

Сивков предполагает, что одним из ключевых военно-политических требований со стороны Украины было оставление российской армией Харьковской области, чтобы Россия могла и дальше обеспечивать транзит аммиака из Тольятти в Одессу.

«Это мое предположение, доказательств нет. Но сейчас трубопровод все равно уничтожен*, поэтому шантажировать нас больше нечем», — подчеркивает Сивков.

* 5 июня 2023 года аммиакопровод подорвали. Стороны конфликта обвинили в этом друг друга.

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