«Миша не мог поступить иначе»: брянский офицер отправился в бой вместо подчиненных

С начала СВО Михаил Новиков из Брянска защищал Родину. Потомственный военный, он всегда ставил на первое место свою работу, а именно интересы страны. Пройдя через огонь и воду, выжив среди немногих, Новиков отправился в отпуск, но пробыл с родными недолго.

Как говорит мать бойца Елена, Михаилу дали отпуск на несколько дней, и 2-го апреля он приехал к невесте Насте в Клинцы. Побыв там всего один день, ему поступил звонок, что нужно возвращаться. На тот момент, ни любимой девушке, ни маме он не говорил, что вернется обратно.

«Я его просила, просто умоляла расторгнуть контракт и больше не ехать на передовую. Но Миша отрезал: «Я офицер». Он не мог поступить иначе, я всегда им гордилась. Несмотря на то, что многих из его воинской части уже не было в живых, его полк, где он служил три года, еще сражался», — объясняет женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Михаил рассказывал близким о своих ребятах, которые погибли, и он не мог оставить других парней, которые продолжали работать «за ленточкой». Новиков называл таких «еще не обстрелянные парни». Он говорил, что сначала нужно обучить подчиненных, рассказать, что необходимо брать с собой.

«Миша очень изменился: он стал более мужественным, сильным. А еще похудел на 15 кг, ведь еды и воды особо не было, а когда были, то времени не было. Они могли по несколько дней не есть», — вздыхает Новикова.

С 3-го по 12-е апреля Михаил с Настей провели в Белгородской области. Миша рассказывал истории, которые с ним произошли за месяц его пребывания на СВО. До последнего Новиков убеждал родных, что чинит технику, а не сражается.

В День Победы Михаил зашел к своим ребятам. А уже на другой день погиб, наехав на мину. Уже после смерти бойца родные узнали, что Михаил предпочитал сам идти на передовую, а не отправлять туда неопытных парней.

Полную историю бойца Михаила Новикова читайте здесь.