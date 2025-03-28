«У нас нет выбора»: Трамп раскрыл, зачем США Гренландия

Американский президент Дональд Трамп, говоря о возможности включения Гренландии в состав США, подчеркнул, что остров важен для безопасности страны и это не подлежит обсуждению.

Трамп подчеркнул, что принадлежащая Дании территория играет ключевую роль в поддержании мировой безопасности, обратив внимание на потенциальные угрозы, исходящие от Китая и России.

«У нас нет выбора», — резюмировал президент США.

В марте того же года Трамп выразил уверенность, что Гренландия «в любом случае» перейдет под контроль Америки, и пообещал жителям острова процветание в случае присоединения к Соединенным Штатам.

Гренландия до 1953 года находилась под управлением Дании как колония. Сейчас она является частью датского королевства, но в 2009 году получила широкую автономию, позволяющую ей самостоятельно определять свою внутреннюю политику.

Ранее Путин заявил, что планы Трампа по присоединению Гренландии очень серьезны.