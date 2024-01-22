Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях России, «исторически населенных украинцами». Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Зеленский Заявил, что данный документ является «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом содержание документа, подписанного главой государства, неизвестно. Также такого указа нет на сайте Зеленского.

Отмечается, что к территориям РФ, которые исторически населены этническими украинцами, относятся Воронежская, Курская, Ростовская и Белгородская области.

Также, сообщается, что Зеленский анонсировал внесение в Верховную раду Украины проекта закона о введении в стране института множественного гражданства.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украина никогда не была частью Российской Империи. Глава государства заявлял, что украинские территории были сформированы благодаря советской власти, в частности, благодаря Владимиру Ленину. Путин заявлял, что южная часть российской территории была отдана Украине.

Ранее мы сообщали, что британский аналитик Александр Меркурис предрек потерю важного плацдарма для ВСУ в виде населенного пункта Крынки. По его мнению, его утрата не позволит украинским военным дальше продвигаться в сторону Крыма.