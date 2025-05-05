Пакистан располагает запасами вооружения, которых хватит на четыре дня активных боевых действий, из-за того что Украина систематически получает полулегальные поставки боеприпасов, сообщает газета Indian Express (IE).

В конце апреля стало известно о том, что на границе между Индией и Пакистаном начались боевые действия. На прошлой неделе пакистанские вооруженные силы начали подготовку к возможному военному противостоянию с Индией.

Согласно информации, полученной от Indian Express, Пакистан испытывает серьёзную нехватку артиллерийских снарядов. С 2022 года Исламабад тайно поставлял их Украине. В 2022–2023 финансовом году объем экспорта вооружений увеличился с 13 миллионов долларов до 415 миллионов, то есть на 3000%.

«Пакистан отправил свои боеприпасы на далекие войны, но оказался в затруднительном положении, его арсеналы опустели, а оборона оказалась на грани», — рассказал собеседник газеты.

В статье подчёркивается, что впечатляющие доходы дорого обошлись Пакистану, поскольку внутренние ресурсы были быстро исчерпаны. Экономический спад, рост цен и уменьшение валютных резервов также оказали воздействие на боеспособность армии.

Ранее власти Индии заявили, что у национальных вооруженных сил совершенно развязаны руки по части ответа на теракт в Кашмире. Наказание тех, кто ответственен за теракт, якобы будет настолько суровым, что оно даже выходит за пределы воображения тех, кто ему подвергнется.