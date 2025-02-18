У плакавшего из-за США главы Мюнхенской конференции Хойсгена нашли квартиру в Нью-Йорке

Выяснилось, что глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген, который плакал во время заключительной речи на мероприятии, еще пять лет назад приобрел квартиру в Нью-Йорке. Такие данные обнародовало РИА Новости.

Журналисты обнаружили, что у Хойсгена есть двухкомнатная квартира, которая расположена в элитном квартале Нью-Йорка. Жилье находится менее чем в полукилометре от Центрального парка. Она была приобретена в 2020 году, то есть во время первого срока президентства Трампа. Политик приобрел ее за $780 тыс., в документах на жилье стоят подписи самого Хойсгена и его жены.

Сам Хойсген в этом году выступил в качестве главы Мюнхенской конференции по безопасности и расплакался в конце этого мероприятия. Он заявил, что США стали вести себя при Трампе так, будто живут на другой планете. Он назвал саму конференцию кошмарным сном для Европы.

Ранее сообщалось, что уехавший в США актер Андрей Бурковский сумел продать свою квартиру в Москве. Ему удалось выручить за четырехкомнатное жилье рядом с метро порядка 80 млн руб. Сам он проживает в Нью-Йорке, куда уехал сразу после начала специальной военной операции.