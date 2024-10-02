У посольства Израиля в Копенгагене произошли взрывы

Полиция Дании сообщила о двух взрывах, произошедших у посольства Израиля в Копенгагене, сообщило агентство Reuters.

Как отметил источник, правоохранители проводят проверку. Взрывы произошли в среду, 2 октября. Информации о пострадавших не поступало.

На Ближнем Востоке последние несколько месяцев обострилась ситуация между Израилем и арабскими странами. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении военной операции «Стрелы севера», целью которой является создание безопасных условий для израильтян, которые ранее покинули приграничные районы Израиля.

В связи с проведением этой операции по территории Ливана со стороны Израиля регулярно наносятся удары. ЦАХАЛ наносит удары по базам ливанского движения «Хезболла». В результате одной из атак погиб генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла.

Ранее движение «Хезболла» сообщило, что на юге Ливана произошло пехотное боестолкновение с армией Израиля.