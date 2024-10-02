«Хезболла» заявила, что впервые вступила в бой с израильской пехотой

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о вступлении в пехотный бой с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Группировка впервые с момента объявления Тель-Авивом наземной операции проинформировала о прямом боестолкновении с израильскими военными.

В сообщении «Хезболлы», опубликованном в телеграм-канале, говорится, что бои начались у населенного пункта Одайсе на юге Ливана со стороны Халлет-эль-Махафер. Отмечается, что в результате боестолкновения ЦАХАЛ потерпел потери и отступил.

Израильская армия, в свою очередь, сообщила, что на юге Ливана идут ожесточенные бои, в связи с чем местным жителям рекомендовали воздержаться от поездок к югу от реки Литани.

В ночь на 1 октября Израиль сообщил о начале проведения наземной операции на юге Ливана с целью борьбы против «Хезболлы». Израильские военные на спецтехнике пересекли границу ливанского государства. Армия этой страны при этом не оказывала сопротивления.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал Израиль ракетами. Тегеран впервые использовал баллистические ракеты.