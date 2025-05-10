У Си Цзиньпина заметили признаки перенесенного инсульта

Председатель КНР Си Цзиньпин мог перенести серьезное заболевание. Об этом свидетельствует положение головы китайского лидера, которое привлекло внимание на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москве, пишет телеграм-канал «Китайская угроза» («КУ»).

Эксперты провели анализ видеозаписи, на которой запечатлен Си Цзиньпин. Они обратили внимание на «непроизвольный наклон головы влево», который мог возникнуть из-за инсульта.

В сообщении отмечается, что нарушение двигательной функции и устойчивая наклонность головы могут указывать на повреждение двигательной коры головного мозга и базальных ганглиев. Эти области отвечают за контроль мышечной деятельности.

Уточняется, что повреждения в этих отделах головы могут вызывать повышенное напряжение мышц шеи с одной стороны, таких, например, как трапециевидная и грудино-ключично-сосцевидная мышцы.

Напомним, Си Цзиньпин принял участие в параде Победы, который традиционного состоялся на Красной площади в Москве. Китайский лидер накануне встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым на протяжении почти 7,5 часов обсуждал международные отношения, а также совместное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что в параде Победы в Москве впервые приняла участие колонна российских войск БПЛА.