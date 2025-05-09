По информации агентства, по Красной площади проехала техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем. Она была представлена различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. В их числе — «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Одним из символов Победы в Великой Отечественной войне традиционно считается танк Т-34, который открыл проход техники, сообщил ТАСС. Гости парада могли также наблюдать за проходом колонны универсальных бронеавтомобилей. В частности, были представлены мобильный ракетный комплекс «Ярс» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». О том, как началось праздничное шествие, сообщалось ранее.

Ранее газета Bild опубликовала материал, автор которого сообщил о беспокойстве правительства Германии в связи с репетицией парада. Появляется уверенность в том, что Россия укрепляет свою обороноспособность, вводит новые модели военного оружия и получает бесценный военный опыт во время проведения спецоперации.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил ветеранов с Днем Победы.