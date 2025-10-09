Соединенные Штаты располагают арсеналом мощных вооружений, которые пока не направлялись в Киев. Как заявил официальный представитель, это оружие способно в случае необходимости нанести серьезный урон противнику. Об этом сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сделал заявление на конференции по безопасности в Риге. Он подтвердил, что Вашингтон обладает рядом мощных видов вооружений, которые до сих пор не были переданы украинской армии. Дипломат подчеркнул, что применение этих систем способно причинить значительный ущерб, если военная обстановка потребует такого шага.

Заявление указывает на то, что Запад сохраняет существенный резерв для эскалации военной поддержки Киева. Специалисты предполагают, что речь может идти о дальней авиации, тактических ракетных комплексах большой дальности или других высокотехнологичных системах, передача которых пока сдерживается политическими соображениями.

