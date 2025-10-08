Любое применение крылатых ракет «Томагавк» против целей на территории России будет означать прямое вступление Соединенных Штатов в конфликт. Как отметил член Совета Федерации Алексей Пушков, сами по себе ракеты для Украины бесполезны. Без развертывания сложной сопутствующей инфраструктуры, включая системы целеуказания и управления, они останутся просто грузом на складах. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, передача «Томагавков» автоматически повлечет за собой масштабную операцию Пентагона. Американским специалистам придется не только обеспечить техническую поддержку, но и, по сути, взять на себя планирование и координацию ударов. Это стирает грань между военной помощью и прямым участием в боевых действиях.

Сенатор подчеркнул, что подобный шаг неминуемо переведет противостояние на качественно новый, крайне опасный уровень. Ответные меры со стороны России будут незамедлительными и жесткими, поскольку речь будет идти об отражении атаки не от украинских сил, а от самой мощной армии НАТО. Последствия такой эскалации могут быть непредсказуемыми для всей системы международной безопасности.

По его мнению, решение о передаче «Томагавков» станет точкой невозврата, за которой последует уже открытый военный конфликт между двумя ядерными державами.

