Убийство Кирка — только начало? Политолог предрек волну политического насилия в расколотых США

Согласно заявлению политолога-американиста Малека Дудакова, трагическая гибель американского политика Чарли Кирка оказала существенное влияние на исход выборов президента США в 2024 году, обеспечив победу Дональду Трампу. Своими соображениями эксперт поделился в беседе с изданием «Лента.ру».

Дудаков отметил, что Кирк был видным деятелем Республиканской партии, обладавшим обширной аудиторией в социальных сетях и мощной организационной структурой. Его активная работа с молодежью, привлечение ее на свою сторону посредством дебатов и лекций в университетских кампусах сыграли ключевую роль в успехе Трампа.

«Я думаю, что не последнюю роль сыграл в том, что Трамп победил на последних выборах в 2024 году. Потому что за Трампа проголосовала рекордная доля молодежи», — подчеркнул Дудаков.

По мнению эксперта, Кирк стал жертвой радикальных либеральных активистов, прибегнувших к акту политического насилия. Дудаков утверждает, что покушение на Кирка свидетельствует о «полной дисфункции правоохранительной системы США».

«Этот взлет политического насилия будет проявляться и дальше. Потому что раскол Америки только усугубляется. Демократы воспринимают республиканцев, сторонников Трампа, врагами демократии», — заключил политолог.

Покушение на Чарли Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в одном из университетов штата Юта. Он был госпитализирован в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что журнал Time вышел с обложкой, посвященной гибели Кирка.