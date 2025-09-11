Обложка журнала Time окрасилась в красный после убийства Кирка

Журнал Time вышел с обложкой, запечатлевшей выступление известного политблогера и соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка до его убийства.

Как отмечают наблюдатели, обложки Time заметно погрустнели при Трампе. Все чаше они отображают нарастающую напряженность в Соединенных Штатах.

Несмотря на то что полиция отпустила двух подозреваемых в убийстве республиканца после допроса, Трамп пообещал найти и покарать всех причастных к преступлению.

Кирк был застрелен во время своего выступления в штате Юта. Свидетели инцидента рассказали, что вход на мероприятие никак не контролировался, поэтому любой желающий мог его посетить.

Политик был одной из самых заметных фигур в американском консервативном движении. В 2016 году он поддержал Трампа на съезде Республиканской партии, а позже вошел в круг его ближайших соратников и регулярно посещал Белый дом. Кирк также был известен резкой критикой демократов, «левого» движения и американской помощи Украине.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что убийца Чарли Кирка все еще остается на свободе.