Убийца экс-депутата Рады Фарион показал язык ее дочери

Молодой человек, которого обвиняют в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион, встретился с ее дочерью в зале суда.

Кадры опубликовал канал SHOT. Женщина кричала на обвиняемого, а он — ухмылялся в ответ и показывал язык.

19 июля неизвестный выстрелил в голову Фарион. Женщина получила ранение, несовместимое с жизнью. Политик широко известна своими националистическими высказывания. Она неоднократно выступала за то, чтобы на Украине разговаривали только на украинском языке. Все, что касалось русского языка и принадлежности к России, Фарион жестко критиковала, в том числе в публичном пространстве.

Позже стало известно о задержании гражданина Украины Вячеслава Зинченко, который обвиняется в убийстве экс-депутата.

Ранее сообщалось, что ответственность за убийстве Фарион взяла запрещенная в России неонацистская группировка.