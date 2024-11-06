Участники референдума в Пуэрто-Рико определились по вопросу присоединения к США

Согласно данным местной газеты Nuevo Dia, после подсчета более 86% голосов на референдуме в Пуэрто-Рико лидируют сторонники вхождения острова в состав Соединенных Штатов на правах полноценного штата.

Помимо выборов губернатора, резидента-комиссара и членов муниципальных советов, жители Пуэрто-Рико во вторник также решали вопрос о политическом статусе острова. Им были предложены три варианта: присоединение к США в качестве штата, обретение независимости или расширенная автономия в формате ассоциированного государства.

По результатам подсчета более 86% бюллетеней, за вхождение Пуэрто-Рико в состав США проголосовали 56,82% жителей. За независимость высказались 30,85% пуэрториканцев, а идею расширенной автономии поддержали 12,33% населения острова.

Стоит отметить, что в 2020 году большинство участников голосования также выступили за присоединение к США, однако тогдашняя администрация республиканца Дональда Трампа проигнорировала результаты референдума, и конгресс не предпринял дальнейших шагов в этом направлении.

Нынешнее руководство США во главе с президентом Джо Байденом поддерживает право Пуэрто-Рико на самоопределение, что может привести к рассмотрению итогов нынешнего референдума в конгрессе.

Ранее стало известно о том, что эксперт пояснил, с чем связано проведение референдума по включению Пуэрто-Рико в состав США.