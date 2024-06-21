Учителя рисования из Липецкой области приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену

Учитель рисования из Липецкой области Даниил Клюка получил 20 лет лишения свободы по статье о государственной измене. Такое решение принял 2-й окружной военный суд, пишет РБК .

Кроме того, молодой человек был признан виновным в содействии террористической деятельности.

Отмечается, что Клюка дважды переводил средства на счета украинского фонда «Вернись живым», признанным Министерством юстиции РФ нежелательной на территории страны организацией. Первый платеж был совершен в размере 100 тысяч рублей, второй — в размере 20 тысяч. Кроме того, оба перевода были конвертированы в криптовалюту.

Следователи считают, что средства, которые получает указанная организация, передаются на нужды ВСУ и различных националистических батальонов. Также житель Липецкой области, по данным следствия, хотел перечислить средства на помощь украинскому национальному батальону «Азов»*.

Клюка полностью признал свою вину в зале судебного заседания, а также раскаялся в совершенных действиях. Суд вынес решение о том, что мужчина первые пять лет проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима.

Гражданин также обязан оплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, после истечение срока наказания мужчине на год ограничена свобода. Приговор может быть обжалован.

В России за государственную измену предусмотрено наказание в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Согласно статье 275 УК РФ «Государственная измена» за совершение этого преступления лицо может быть наказано тюремным заключением на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Помимо этого, лицо, признанное виновным в государственной измене, может быть лишено права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также может быть применено конфискация имущества.

Наказание за государственную измену может быть ужесточено в случае, если данное преступление было совершено в отношении особо важных объектов или в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее мы сообщали, что в Сочи ищут жительницу Липецкой области, которую волной унесло в море во время шторма.

*запрещенная на территории РФ террористическая организация