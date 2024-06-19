СМИ раскрыли подробности о пропавшей в Сочи девушке

Девушку, которую третьи сутки разыскивают в Сочи после того, как на одном из пляжей ее затянуло волной, предупреждали об опасности. Об этом сообщил канал Baza.

Инцидент произошел 17 июня в поселке Лазаревский. 20-летняя Диана вместе с друзьями Андреем и Денисом сначала отправилась гулять по городу, где «прошлась» по местным барам, после чего захотела «помочить ножки» на пляже.

В этот день на пляже был шторм. Вместе с одним из молодых людей Диана подошла к берегу. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как парень и девушку окунаются. В какой-то момент Диану начало затаскивать вглубь.

Следователям Андрей и Денис рассказали, что на пляже отсутствовали спасательные круги. Голову в воде они видели еще в течение пяти минут, после чего девушка пропала с поля зрения. Кроме того, рассказали молодые люди, на пляже присутствовали и другие, но никто не рискнул спасать Диану. Как рассказали молодые люди, девушку предупреждали об опасности купания в шторм, но она не послушала.

Жительницу Липецкой области ищут уже третьи сутки, однако результатов эти поиски пока не дали.

Ранее мы сообщали, что мужчина, задержанный за расправу над девочкой в Топках, ранее был судим за убийство.