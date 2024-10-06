Удар по мосту через Оскол с находившимися на нем солдатами ВСУ попал на видео

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) РФ нанесли удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Кадры с этим моментом опубликовало в мессенджере Министерство обороны РФ.

В объектив камеры попала переправа, по которой двигались солдаты ВСУ. На кадрах виден прилет российской авиабомбы, после чего происходит взрыв и поднимается клуб дыма.

По информации Минобороны России, в момент удара военные ВСУ перевозили личный состав для проведения ротации. Все это произошло в населенном пункте Гороховатка в Харьковской области.

Гороховатка расположена в Изюмском районе Харьковской области. Село находится в месте впадения реки Гороховатка в Оскольское водохранилище (река Оскол). Через водохранилище есть мост. Выше по течению расположено село Гавриловка. Ниже по течению примыкает село Бахтин. Севернее села расположен Кучеровский лес.

Через Гороховатку проходит автомобильная дорога Т-2109.

Ранее сообщалось, что под Харьковом погиб воевавший за ВСУ российский оппозиционер.