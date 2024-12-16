Президент Бразилии да Силва пообещал дожить до 120 лет

Бразильский президент Инасиу Лула да Силва, который наконец оправился после полученной от падения травмы и возникших осложнений, заявил в беседе с журналистами, что собирается теперь прожить минимум до 120 лет. Как передает портал G1, минувшим днем политика выписали из больницы, где медиками была проведена операция на головном мозге.

Как признался да Силва, он только после операции осознал всю серьезность своего положения. При этом он отметил, что теперь со спокойной душой возвращается домой и к своим президентским обязанностям.

«Я проживу до 120 лет», — пообещал да Силва, добавив, что ему «просто нужно позаботиться о себе».

Напомним, президента Бразилии госпитализировали еще 10 декабря после резкого ухудшения самочувствия. Врачи выявили у него кровоизлияние в мозг, которое еще не приобрело обостренной и опасной формы. Специалисты приняли решение о частичном вскрытии черепа и операции (краниотомия), которая позволит удалить гематомный участок и вызвать отток крови. Это вмешательство прошло успешно.

Как рассказал лечащий врач да Сильвы, также провели вторую операцию, но менее сложную. Она потребовалась для снижения рисков повторного кровоизлияния. По словам Филью, глава Бразилии пришел в себя и может разговаривать. Он находится в отделении интенсивной терапии. Его могут выписать на следующей неделе и тогда же президент вернется к исполнению обязанностей.

Ранее сообщалось, что Луле да Силве провели срочную трепанацию черепа из-за кровоизлияния в мозг.