Уголовное дело о госперевороте возбудили против премьера Польши Туска

Глава Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил, что против премьер-министра Дональда Туска возбуждено дело по подозрению в попытке государственного переворота. Об этом сообщает местная газета Rzeczpospolita.

По его словам, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела.

«31 января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами», — сказал Свенчковский журналистам.

Прокурор Михал Островский инициировал расследование по этому делу, как сообщил председатель конституционного суда.

Туск прокомментировал ситуацию, разместив на платформе Х видеозапись, на которой он играет в настольный теннис. В комментариях под видео премьер написал: «Государственный переворот», сопроводив запись смайликом, который вызывает смех до слез.

Ранее премьер Польши Туск призвал ЕС зеркально ответить в случае введения пошлин США.