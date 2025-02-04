Туск пообещал ответную реакцию ЕС на случай введения Трампом пошлин

ЕС необходимо отвечать на возможное введение США пошлин аналогичным образом. Как сообщило РИА Новости, об этом при общении с журналистами заявил премьер Польши Дональд Туск.

В феврале Дональд Трамп анонсировал ведение импортных пошлин на товары из Евросоюза, так как Брюссель «ужасно» относится к Вашингтону. После представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что в случае подобного сценария ЕС готов к «решительному» ответу.

Со слов Туска, Америка является другом, но надо уважать себя. Если администрация нового президента установит таможенные барьеры, ЕС должен ответить зеркальным образом. При этом он уточнил, что не верит в возможность ведения Штатами ограничений против Европейского союза.

Ранее 2 февраля стало известно о том, что по решению президента Дональда Трампа пошлины были введены на продукцию из Канады, Мексики и Китая.