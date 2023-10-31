«Угроза для политического строя»: выяснилось, почему Египет не впускает беженцев из Газы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить лидеров европейских стран в необходимости надавить на Египет, чтобы тот принял у себя беженцев из сектора Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политолог Алексей Ванифатов объяснил, почему Египет не впускает беженцев из Газы.

«После непрекращающегося кризиса с беженцами в Европе мысли Израиля о переселении двух с половиной миллионов жителей сектора Газа в Египет выглядят очень странно. Каир не пойдет на массовый прием палестинских граждан», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, страна не готова принять беженцев даже в случае перечисления крупных денежных траншей. Маловероятно и то, что жителей сектора Газа впустят в Египет для дальнейшего перелета или переезда в другие государства.

«Во-первых, такое количество людей в одном месте — это всегда угроза для политического строя. Во-вторых, это очень сильно бьет по экономике даже в развитых странах», — отметил собеседник издания.

По словам политолога, европейские страны даже готовы платить размещенным у них беженцам, чтобы те вернулись домой.

«Эти траты будут гораздо меньше, чем их постоянное содержание. А в данной ситуации даже страны, которые поддерживают палестинцев, не пойдут на массовый прием бегущих от войны. Например, Турция до сих пор не может стабилизировать свою экономику после наплыва сирийцев», — подчеркнул Ванифатов.

Эксперт предположил, что для решения проблемы понадобится создать международный фонд финансовой помощи для переселения палестинцев по всему миру. Возможно, будут введены обязательные квоты для каждой принимающей страны.

Ранее Египет подтвердил отказ принять палестинских беженцев.