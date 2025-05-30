Если администрация Трампа откажется принимать участие в вопросах урегулирования конфликта на Украине, то ситуация сильно ухудшится, сообщает американское издание American Conservative.

Украинские военные очень зависят от американских разведывательных данных и от предоставленной США спутниковой системы Starlink. Отсутствие этой помощи не позволит нормально функционировать большей части образцов высокоточного оружия, пояснили авторы материала.

Кроме того, у ВСУ есть ряд серьезных проблем — в плане личного состава, с сокращением числа американских систем ПВО Patriot, уровнем подготовки войск.

Между тем российская оборонная промышленность существенно превосходит американские и европейские военные заводы по производству критически важных боеприпасов. Кроме того, российские предприятия быстрее выполняют сборку ударных ракет, чем Запад может производить ракеты ПВО.

Ранее сообщалось о том, что Карл III раскритиковал Трампа в первой за полвека тронной речи.