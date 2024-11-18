Уходящий в отставку Боррель признал, что не смог разблокировать поставки Киеву через Еврофонд мира

Уходящий 1 декабря с поста главы дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель признал, что ему не удалось снять блокировку поставок европейского оружия для Украины через Европейский фонд мира, передает ТАСС.

Он заявлял, что к завершению своего срока сможет решить вопрос с разблокировкой поставок вооружений на сумму свыше €5 млрд, которые на протяжении более года остаются заблокированными из-за позиции Венгрии.

Таким образом, Боррель не смог выполнить свои обещания и достичь поставленных целей в рамках своей дипломатической деятельности.

Ранее Боррель сообщал, что ситуация на Украине становится все более сложной и странам ЕС необходимо увеличить объем помощи этой стране.